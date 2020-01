Begovic si presenta: «Milan grande sfida, uno dei migliori club al mondo»

Da ieri è ufficiale, Asmir Begovic è un nuovo giocatore del Milan. Il bosniaco ricoprirà il ruolo di vice Donnarumma. Le sue parole

Il comunicato ufficiale è arrivato ieri in serata e il Milan ha trovato il secondo portiere che sostituirà Reina, andato in Premier League per sei mesi all’Aston Villa. Ieri Begovic ha parla ed ecco le sue prime parole da rossonero: «Perché per me è una grande sfida, è uno dei club migliori al mondo, con una storia fantastica e dei tifosi incredibili. Sicuramente c’è tanta pressione, ma è una società con grandi ambizioni e volevo venire al Milan»

Il bosniaco inoltre ha parlato del perchè ha scelto l’Italia : «Penso che l’Italia sia un paese fantastico per il calcio, con una cultura fantastica per il calcio, la gente ama questo sport. Per tifosi, tradizione, storia ed ambizione, per me non c’è club migliore del Milan al mondo».