Intervistato a Milan TV, Asmir Begovic si presenta e parla di tutto, dalla scelta di giocare per il Milan a quale idea abbia di Gianluigi Donnarumma. Queste sono le parole di Begovic su Ibrahimovic e sul connazionale Rade Krunic.

Su Ibra – «Lui è un giocatore incredibile, una persona incredibile, un leader incredibile. Può fare una differenza enorme e voglio imparare molto da lui. Capire come lavora. Spero di migliorare in allenamento con un giocatore come lui».

Su Krunic – «Ci avevo parlato quando lui firmò per il Milan, chiedendogli come ci si sentisse: lui mi raccontò di quanto fosse incredibile e fantastico questo club. Per me non era una sorpresa sentirlo. Rade è un giocatore fantastico ed una persona fantastica. Non vedo l’ora di lavorarci insieme».