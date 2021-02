Bedy Moratti: «Il derby conta sempre. Grande affetto per Ibrahimovic…»

Bedy Moratti, sorella di Massimo ex presidente dell’Inter, parla in vista del derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni

Bedy Moratti ha parlato del derby tra Milan e Inter. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«I miei derby preferiti? Tutti quelli che ho vinto. Milan-Inter conta sempre, anche se fossimo le ultime due in classifica. Quest’anno è importante anche se non determinante. Devo dire che da interista ho sempre avuto grandissimo affetto per Ibrahimovic, è straordinario come giocatore e anche come persona. Ora purtroppo è dall’altra parte e mi dispiace. Azionariato Popolare Vip per l’Inter? Dalla cordata escludiamo subito mio fratello, certamente non è uno che entra in una cordata in genere».