Beccalossi si è spento nella mattinata di oggi, tanti club italiani (tra cui il Milan) hanno reso omaggio all’ex calciatore

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Lo storico centrocampista dell’Inter si è spento questa mattina, da oltre un anno era alle prese con una grave malattia. Il prossimo 12 maggio avrebbe compiuto 70 anni.

Tanti club italiani (tra cui il Milan) hanno reso omaggio all’ex calciatore.

«Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero».

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