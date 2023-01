Beccalossi: «Il Milan sta facendo un campionato onesto, il ‘problema’ è il Napoli». Le parole dell’ex calciatore neroazzurro

Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, ha analizzato la situazione della lotta scudetto, dal Napoli al Milan di Stefano Pioli.

Le parole in televisione, riportate da Areanapoli.it: «Sento delle critiche feroci ai vari Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, ma io la penso diversamente. Milan, Juventus e Inter stanno facendo il loro onesto campionato, se non ci fosse il Napoli sarebbero lì a lottare per il vertice della classifica così come hanno spesso fatto nella loro storia. Il vero ‘problema’, se così possiamo definirlo, è il Napoli. La compagine di Luciano Spalletti sta facendo qualcosa di incredibile, anomalo. Gli azzurri stanno ‘uccidendo’ il campionato per la loro superiorità»