Bayern Monaco, il presidente Heiner: «Vi dico cosa farà Lewandowski»

Herbert Heiner, presidente del Bayern Monaco, ha blindato Robert Lewandowski. Le parole del numero uno del club riportate da goal.com.

«È il miglior attaccante al mondo e siamo felici di averlo nella nostra squadra. Ha ancora due anni di contratto e li giocherà sicuramente col Bayern. L’ho già detto in passato, me lo immagino con noi anche per più tempo. Rispetterà il contratto, giocherà le prossime due stagioni al Bayern».