Bavagnoli: «Giacinti? Pensavamo a lei da uno due anni»

La dirigente della Roma Femminile Betty Bavagnoli ha parlato dopo la gara del Camp Nou contro il Barcellona, soffermandosi anche sull’ex Milan Giacinti. Le parole riportate da Vocegiallorossa.it:

«Abbiamo provato da tanto, anche quando ero allenatrice abbiamo provato a prendere un centravanti che avesse le caratteristiche adatte al nostro modo di giocare. All’inizio sì, era una questione di budget, poi non è semplice perché ci sono anche le squadre avversarie e un discorso di disponibilità della calciatrice. Abbiamo sempre pensato da uno-due anni a questa parte a Valentina Giacinti, ma non era una calciatrice libera. Prima di Giacinti abbiamo provato a portare una centravanti importante straniera, ma all’ultimo momento è andata altrove perché aveva ricevuto un’offerta diversa. Non siamo qui a dire che va tutto bene, una delle cose che abbiamo ampliato è la nostra area scouting. Ci stiamo muovendo per il futuro e sappiamo che bisogna aggiungere tasselli»