Bastoni: «Le immagini dei festeggiamenti del Milan sono state dure da digerire». Le parole del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di cos’ha provato quando ha visto i festeggiamenti del Milan per lo scudetto. Ecco le parole del difensore dell’Inter:

«Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più… Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta».