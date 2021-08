Nel post-partita del match di San Siro tra Milan e Cagliari , Andrea Barzagli è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando di Milan

SULLA COPPIA IBRA GIROUD – «Hanno stazza, sanno coprire la palla bene non è facile marcarli. Non so quanto li vedremo insieme, vediamo anche quando Ibra tornerà ad allenarsi, quali situazioni tattiche proverà Pioli, siamo curiosi di vedere cosa succedere»

SU TONALI – «Ha battuto una punizione stupenda sta crescendo. partire titolare che batti la punizione con questa personalità gli potrà fare solo bene Come spesso capita ai giovani italiani gli è stata messa troppa pressione poi è stato condizionato dagli infortuni per lui non è stato facile»

SUL GOL DEL MLAN SU PUNIZIONE – «Il regolamento dice che devi stare ad un metro di distanza, i giocatori del Milan era abbastanza vicini»