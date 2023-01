Barzagli: «Scudetto? Quattro squadre ancora in corsa»

Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato al canale della Lega Serie A di Napoli-Juventus e della corsa Scudetto

NAPOLI JUVE – «È uno scontro diretto quindi è importantissimo fare risultato. La Juve deve fare risultato per continuare questo momento d’oro. In base a come finirà questa partita, ci sarà una delle due squadre più gasata. Il campionato è ancora aperto, ci sono quattro squadre che se la possono giocare fino alla fine».