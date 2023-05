Barzagli e il consiglio di mercato: «Ecco il rinforzo giusto per il Milan». Le parole dell’ex calciatore bianconero in vista di quest’estate

Andrea Barzagli ha dato un consiglio di mercato al Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’ex calciatore bianconero:

«Il mio rinforzo per il Milan è Alvaro Morata, per dare una scelta in più a Pioli e gol in più. Non è facile ritrovare le caratteristiche di Giroud. Serve un attaccante che sia pronto e con esperienza internazionale: attacca la profondità e lega il gioco. Quei 10 gol di Ibra dell’anno scorso sono mandati, serve un’alternativa a Giroud»