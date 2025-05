Bartesaghi, in campo con Milan Futuro: l’unico nel giro della prima squadra impiegato da mister Oddo. Il motivo

Bartesaghi impiegato da Massimo Oddo con Milan Futuro. Camarda e Jimenez indisponibili: cosa dice il regolamento

Davide Bartesaghi è stato impegnato per novanta minuti in Milan Futuro Spal, match valevole per l’andata dei playout di Serie C. Il numero 4 è stato l’unico calciatore nel giro della prima squadra ad essere impiegato da mister Massimo Oddo.

Francesco Camarda e Alex Jimenez infatti non sono a disposizione della seconda squadra rossonera, perché non hanno raggiunto il minimo di presenze in regular season richieste dal regolamento per partecipare ai playout.