Playout Serie C, Milan Futuro SPAL: data e orario della doppia sfida

Playout Serie C – Il Milan sfiderà la SPAL, ecco quando è in programma la doppia sfida

Milan Futuro si giocherà le proprie chance di salvezza in Serie C nella doppia sfida ai playout contro la SPAL. I rossoneri avranno lo svantaggio di giocare il ritorno in casa degli estensi che potranno contare su un pubblico importante reduce da annate gloriose nel quale è stata giocata anche la Serie A. Ecco date e orari dei match: