Bartesaghi a Dazn: «Siamo stati bravi a riprendere il risultato. Recuperare sull’Inter? Ci crediamo…»

54 minuti ago

Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Como

Davide Bartesaghi, alla conclusione della sfida tra Milan e Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul pareggio e la possibilità di recuperare sull’Inter: «Ci si crede, siamo una squadra positiva e forte. Stasera era una partita difficile, lo sapevamo. Siamo stati bravi a riprenderla».

Sulla sua capacità di leggere i momenti delle partite: «Le partite cambiano, bisogna saper leggere i momenti. Dopo l’1-1 bisognava dare maggiore equilibrio».

Sulla sua crescita e la cena con Gattuso: «Penso di essere cresciuto, ma non sono contento ancora. Devo essere tranquillo e sereno per crescere ancora. Gattuso? Abbiamo parlato, mi son trovato bene ma è un discorso da aprire più avanti».

