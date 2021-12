Barone: «Vlahovic professionista serio. Italiano la nostra forza»

Il d.g. della Fiorentina Barone ha parlato della stagione dei viola e del futuro di Vlahovic

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in una intervista a La Repubblica ha parlato della stagione della squadra viola e del futuro di Dusan Vlahovic

VLAHOVIC – «È un professionista serio, su questo non posso dire niente e io ho anche un buon rapporto con lui. Siamo stati chiari con Dusan. Gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della Fiorentina. L’abbiamo fatto più volte e sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare. La proposta è sul tavolo e rimane quella».

VLAHOVIC VIA A GENNAIO – «A oggi è un giocatore della Fiorentina. Non posso sapere quel che accadrà in futuro. Però una cosa voglio dirla: questo è un gruppo, compatto e forte. Vlahovic è uno dei suoi componenti».