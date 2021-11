Bargiggia: «Milan, Napoli e Inter avanti alla Juve. Su Vlahovic...»

Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 e ha parlato della corsa scudetto oltre a Vlahovic. Le sue parole

Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Il giornalista ha parlato della corsa scudetto e dell’interesse su Vlahovic, seguito da Juve e anche da Milan.

«Non credo alla rimonta scudetto della Juventus: può arrivare in Champions, ma anche per la mediocrità delle concorrenti. Se togliamo Napoli, Milan e Inter, la Lazio sta crescendo, sotto c’è la Roma e può giocarsela con l’Atalanta se riesce ad avere continuità. Non sarà facilissimo. Vlahovic? Lui è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco di qualsiasi squadra. Talento, potenza, tecnica, resistenza, colpo di testa: non va bene solo in Serie A ma per tutte. E temo che possa fuggire in Premier».

LEGGI INTERVISTA INTEGRALE QUI