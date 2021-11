Vlahovic Milan: l’attaccante rifiuta la Premier League. La situazione

Vlahovic Milan: l’attaccante serbo non sarebbe interessato a trasferirsi in Premier League. Arsenal lontano

Come riportato da Sky Sport, Dusan Vlahovic è si al lavoro con i suoi agenti per lasciare la Fiorentina, ma la sua prossima destinazione non sarà l’Arsenal. L’entourage, infatti, non starebbe neanche prendendo in considerazione l’ipotesi londinese.

Il serbo preferirebbe rimanere in Italia dove, a seguirlo con interesse, ci sono Juventus, Inter e Milan.