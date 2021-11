Calciomercato Milan: Vlahovic trattato sotto traccia da un club

Calciomercato Milan: Dusan Vlahovic resta uno degli obiettivi rossoneri. Occhio però alla concorrenza di un altro club

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Dusan Vlahovic resta il principale obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco. Il Milan resta vigile, al momento. La partita di sabato con la Fiorentina ha rafforzato le convinzioni dei dirigenti bianconeri, con Cherubini al lavoro sottotraccia sia con l’entourage dell’attaccante sia con la Viola per trovare l’accordo già per gennaio.

A Commisso non dispiacerebbe evitare un nuovo caso Chiesa, e se da un lato alla Continassa le proveranno tutte per raggiungere un’intesa con la Fiorentina, dall’altro sono ben consapevoli che le insidie non mancano. Una su tutte, il Tottenham di Fabio Paratici.