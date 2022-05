Baresi: «Per me Tonali è tornali. E’ difficile fare paragoni con il passato». Le parole della bandiera rossonera

Franco Baresi, bandiera del Milan, è stato intervistato da Repubblica. Ecco le sue parole in merito a Sandro Tonali.

«Per me Tonali è Tonali, un calciatore moderno. Riesce a fare con disinvoltura e con personalità il centrocampista basso e la mezzala, ha attitudine all’inserimento e sta imparando a giocare in più posizioni del centrocampo. È difficile fare paragoni col passato. L’essenziale è che resti umile ed equilibrato. Deve pensare a se stesso e alle sue qualità. Lui lo sa, è giovane e può crescere tanto. Il futuri? Deve essere sereno e contento di se stesso e sapere che può crescere con il Milan e per il Milan. Quanto ci tenesse a giocare con questa maglia, del resto, lo ha sempre dimostrato fin da bambino».