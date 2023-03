Baresi a Sky: «Il Napoli è forte ma lo siamo anche noi»

Franco Baresi, storico ex capitano del Milan, ha analizzato il sorteggio Champions che ha messo i rossoneri di fronte al Napoli

Intervenuto a Sky, Franco Baresi ha analizzato così il sorteggio di Champions che ha messo il Milan di fronte al Napoli nei quarti:

«Siamo contenti di essere arrivati fino a qui e di come abbiamo giocato la Champions. Ci tocca un derby italiano, abbiamo grande rispetto del Napoli e lo affronteremo nel migliore dei modi consapevoli che il Napoli è forte. Io non ho mai incontrata un’italiana in Europa è diverso, questa però è la Champions League, se vuoi andare in fondo è così. Eravamo 3 italiane, era difficile evitarne una. Su un cross bisogna guardare l’uomo, quindi bisogna stare attenti. Osimhen è fortissimo, bisogna tenerlo lontano dall’area. Hanno tanti calciatori di qualità, da rispettare il calcio che fa il Napoli. Kim è molto bravo ad anticipare e ripartire. Non facciamo paragoni. Lui e Kvara sono stati grandi acquisti per loro. Quindi stanno facendo un grandissimo campionato. Saranno due bellissime partite».