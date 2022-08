Barcellona, si chiude la telenovela Kessie: è stato iscritto

Il Barcellona chiude la grana Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan è stato ufficialmente iscritto nella lista

Franck Kessie è stato iscritto nella lista del Barcellona per la nuova stagione. Si chiude così la grana nuovi acquisti per i blaugrana che, dopo aver attivato la quarta leva e incassato 100 milioni aggiuntivi, ha potuto iscrivere nelle liste sei dei sette nuovi giocatori.

Unico assente il difensore Jules Koundè, rimasto fuori per via delle sue non perfette condizioni fisiche.