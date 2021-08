Barcellona, i soci contro Messi al Psg: reclamo alla UE

I soci del Barcellona spingono per bloccare il trasferimento di Messi a Parigi. Preparano il reclamo alla Commissione Europea

Come riportato da Calcio e Finanza, i soci del Barcellona non hanno digerito le voci di un passaggio di Lionel Messi al Psg. E’ stata presentata una richiesta allo studio legale Juan Branco per un reclamo alla Commissione Europea, al fine di impedire il passaggio del fuoriclasse argentino in Francia.

Nella nota ufficiale si leggono proteste sulle presunte violazioni del fair-play finanziario imposto dalla UEFA:

«I parametri del PSG in termini di fair-play finanziario sono peggiori di quelli del Barcellona: nel 2019/20 il rapporto tra salari e ingressi era del 99%, mentre quello del Barça del 54%. Nel frattempo, la differenza è aumentata. È inconcepibile che il fair-play finanziario alla fine comporti la distorsione delle competizioni. Chiediamo pertanto che le autorità intervengano immediatamente al fine di bloccare l’operazione»