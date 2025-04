Balotelli non ci sta, sfogo social dell’ex Milan: contro Vieira? – FOTO

Condividi via email

Balotelli e il duro sfogo sulle sue storie Instagram. L’ex Milan manda un messaggio all’allenatore del Genoa?

Mario Balotelli è tornato in Serie A lo scorso novembre sposando il progetto Genoa. Dopo poche settimane però la panchina del Grifone è stata affidata a Patrick Vieira, tecnico con cui non aveva avuto un buon rapporto già in passato. Il risultato? L’ex Milan è finito completamente ai margini del progetto.

Dopo settimane di silenzio è tornato a parlare sui social e lo ha fatto con una storia a dir poco polemica: