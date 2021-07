Balotelli: «L’Italia sta facendo bene senza di me. Mondiale 2022? Spero di esserci»

Mario Balotelli ha risposto alle domande che i tifosi gli hanno posto sul suo profilo Instagram: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Monza

«Se manco io a Euro 2020? No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me. Sul movimento Black Lives Matter? Avrei fatto inginocchiare tutti anche. Se penso di poter tornare in Nazionale per il Mondiale del 2022? Spero».