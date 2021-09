Balotelli: prima rete stagionale per l’ex attaccante rossonero, che contribuisce alla prima vittoria dell’Adana di un altro ex

Torna al gol Mario Balotelli. L’ex Milan, infatti, ha trovato la sua prima gioia stagionale in Turchia con la maglia dell’Adana. Nel 3-1 contro il Rizespor, Supermario ha siglato la rete del vantaggio. Prima vittoria in campionato per la squadra allenata da un altro ex: Vincenzo Montella.