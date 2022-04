Ballotta su Donnarumma: «E’ accaduto a tutti i portieri di avere momenti del genere, anche a Buffon». Ecco le parole dell’ex portiere

Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 sul momento negativo di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole:

DONNARUMMA – «È accaduto a tutti i portieri di avere momenti del genere, anche a Buffon. È normale, si è umani: magari si fa un errore, poi un altro, e a livello psicologico non sei più tranquillo, le tue prestazioni calano di conseguenza… ci sta tutto. In questo momento è in difficoltà ma ha dimostrato anche in passato di sapersi riprendere dopo qualche errore. Io penso che Donnarumma sia forte mentalmente: non a caso è il portiere della nostra Nazionale e gioca in una società così importante. Se è lì vuol dire che ci sono le condizioni affinché possa riprendersi, questo è fuori discussione».

