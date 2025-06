Ballotta a Juventusnews24: «C’è confusione da tanto tempo, vedo che ci sono alcuni giocatori che non danno il 100% in Nazionale. Servirebbe questa cosa».

Ballotta a Juventusnews24: «C’è confusione da tanto tempo, vedo che ci sono alcuni giocatori che non danno il 100%». Ultimissime

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 e ha fatto il punto a 360° della situazione attuale della Nazionale con ora allenatore l’ex Milan Gattuso.

Che idea si è fatto del momento che sta vivendo la nazionale?

«C’è confusione da tanto tempo. Non so se Spalletti fosse davvero adatto a questo tipo di ruolo: Gattuso ha un carattere completamente differente dal suo. Non siamo la Nazionale che stiamo vedendo ora, stiamo facendo vedere davvero poco. Vedo dei giocatori che non danno il 100% e fa arrabbiare. In Nazionale dev’essere la tua prima società, in alcune partite non si è visto abbastanza attaccamento. Bisogna ritrovare lo spirito di squadra».