Ballo-Touré Werder Brema, in arrivo questa offerta per il Milan. I dettagli e le possibili mosse dei rossoneri

Il Werder Brema insiste per Ballo-Touré. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il club tedesco è pronto ad offrire 4 milioni di euro più 1 di bonus per il terzino.

In caso di una sua cessione il Milan si getterebbe immediatamente alla ricerca del sostituto. Il primo nome della lista dei dirigenti rossoneri è Calafiori, ex Roma oggi in forza al Basilea.