Ballardini a DAZN: «C’è rammarico! Non penso ai punti persi o guadagnati, ma alla partita»

Davide Ballardini, allenatore Sassuolo, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio conquistato contro il Milan. Ecco l’analisi del match

PARTITA – «C’è rammarico, se nella situazione del contropiede avessimo sfruttato bene non avremmo preso il 3-2. Giocavamo contro una grande squadra, in ogni momento loro ti possono creare difficoltà. Ci teniamo la bella partita, potevamo gestire meglio la palla in ripartenza, siamo stati un po’ frenetici. Non penso ai punti persi o guadagnati, penso alla partita. La prestazione è stata buona contro una grande squadra. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento».

MILAN – «Quando giochi contro una grande squadra gli attaccanti devono fare tutto, devono essere i primi difensori ed aiutare. Questo è lo spirito e l’atteggiamento giusto, oltre alla qualità. Il Sassuolo ha una qualità che può mettere in campo in modo ancor più chiaro».

GOL SUBITO – «Gol sbagliato gol subito? Puoi anche non fare gol ma chiudi l’azione e ti rimetti a posto, il rammarico è aver concesso la ripartenza. Il Milan però ha avuto anche altre occasioni pericolose. Noi avremmo dovuto gestire meglio ma poi quando giochi contro una squadra così forte rimane la prestazione. Dovremo essere più bravi da qui alla fine».

SALVEZZA – «Pensiamo partita dopo partita, non facciamo calcoli né percentuali, bisogna far bene la prossima contro il Lecce. Poi penseremo a quella dopo».