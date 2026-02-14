Connect with us

HANNO DETTO

Bakker dopo Milan Femminile Fiorentina: «Abbiamo lottato, ma la differenza è stata la voglia di segnare»

Bakker, allenatrice del Milan, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina, analizzando le difficoltà della squadra e il contributo delle nuove arrivate.

Dopo la sconfitta 1-0 contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha parlato della partita, evidenziando le difficoltà della sua squadra nel corso del match.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Dopo una sconfitta 1-0 c’è poco di positivo da vedere. Siamo state dentro alla partita ma la Fiorentina ha fatto meglio, se vinci 1-0 vuol dire che hai fatto meglio. Credo che abbiano creato più occasioni di noi. Nel primo tempo hanno sfruttato lo spazio alle nostre spalle e ci hanno segnato il gol».

L’ATTITUDINE DELLA SQUADRA – «Abbiamo lottato fino alla fine, anche con uno in più. Su questo campo era difficile giocare nel modo che piace a noi e in cui siamo brave. Penso al gioco posizionale, ma oggi abbiamo dovuto mettere dei cross e poi lottare in area. Forse è stata anche la voglia di segnare, di fare tutto, penso che oggi la differenza sia stata quella».

LE NOVITÀ IN SQUADRA – «Nuove arrivate? Mawa ha esordito la scorsa settimana. È una giocatrice giovane, molto veloce, un classico attaccante per i movimenti che fa. Kamczyk è una giocatrice esperta, oggi ha lavorato davvero tanto per la squadra. Ora però abbiamo bisogno di vincere le partite».

