Grana Bakayoko: il Milan fa fatica a cederlo. Le ultime sul futuro del centrocampista rossonero

Il Milan sta cercando un modo per liberarsi di Tiémoué Bakayoko. Maldini e Massara hanno ricevuto qualche richiesta di informazioni da un paio di club in Liga, poi la Premier League, il Nottingham Forrest.

Il Chelsea – proprietario del cartellino – non ha nulla in contrario, ma tocca al Milan risolvere il problema dei quasi 6 milioni di ingaggio lordi perché il francese non beneficia del Decreto Crescita. Lo riporta Tuttosport.