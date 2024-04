Futuro Pioli, Baiocchini sentenzia: «Il secondo posto sarà poco. Ecco la situazione in casa Milan». Le parole del giornalista

Manuele Baiocchini ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’eliminazione del Milan in Europa League sul futuro di Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «La situazione non è positiva: c’è delusione, rabbia e frustazione. E’ un’eliminazione giusta. La Roma ha meritato, mentre alcune scelte del Milan non hanno pagato e i rossoneri si sono messi in difficoltà da solo. Il secondo posto sarà un po’ poco per la conferma di Pioli».