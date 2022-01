Baiocchini: «Milan e Kessié? Non si sentono da quest’estate»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A Sky Sport, il giornalista ha svelato un retroscena legato alla trattativa tra Milan e Kessié per il rinnovo di contratto:

«Milan e Kessié Sul rinnovo di contratto non ci sono grandi novità. Le parti non si sentono più dalla scorsa estate, dall’incontro a Bologna avvenuto a fine agosto nel quale il Milan aveva formalizzato l’offerta da 5 milioni più bonus per arrivare a 5,8 circa. Poi le parti non si sono più sentite. Il Milan aveva raggiunto la sua massima offerta, il giocatore non ha fatto, fino ad ora, passi indietro dal punto di vista economico o dell’ambizione professionale. Vedremo se il Milan farà un altro tentativo nel caso in cui a Kessie non dovessero arrivare proposte dall’Europa».