Baiocchini: «Il Milan vuole Faivre ma c’è anche un’alternativa»

Secondo Baiocchini il Milan farà di tutto per prendere Faivre del Brest: l’alternativa è il brasiliano Messias

Baiocchini, in collegamento dagli studi di Sky Sport, ha parlato del mercato del Milan in questi ultimi giorni:

«Il Milan vuole fare un trequartista o un esterno d’attacco. Corona si è complicato, perché il Porto chiede una cifra intorno ai 13-15 milioni di euro ma il Milan non va oltre i 10. C’è anche l’accoppiamento in Champions League che non favorisce la trattativa, ma è soprattutto una questione di costi. C’è Faivre del Brest, che è il giocatore che piace di più, ma rimane anche Messias come alternativa last minute. Il Milan ritiene il brasiliano un giocatore di ottimo valore ma proverà a chiudere per Faivre. Nel caso in cui non riuscisse a prenderlo potrebbe andare nuovamente sul giocatore del Crotone».