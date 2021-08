Baiocchini: «Difficilmente Bakayoko sarà in panchina col Cagliari»

Baiocchini ha precisato come molto difficilmente Bakayoko sarà in panchina contro il Cagliari domenica sera anche se il Milan ci proverà

Baiocchini, in collegamento dagli studi di Sky Sport, ha parlato della possibilità che Bakayoko. nuovo acquisto rossonero, sia in panchina domenica sera contro il Cagliari:

«Bakayoko era atteso in giornata ma arriverà domani per svolgere le visite mediche. Difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il Cagliari, anche se il Milan ha lavorato in questo senso. Magari andrà allo stadio, se ci saranno i tempi tecnici potrà andare in panchina, ma è complicato».