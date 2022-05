Baiano: «Ibrahimovic? Se il Milan vince il campionato deve lasciare al top»

Francesco Baiano, ex attaccante, ha parlato del rush finale del campionato e del futuro di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole

Ospite di TMW Radio, Francesco Baiano, ex attaccante, ha parlato in questi termini del Milan e del futuro di Ibrahimovic:

«Il Milan non è la squadra più forte ma si merita di stare davanti. Anche Inter e Napoli hanno fatto un buon campionato ma, soprattutto questi ultimi, senza la giusta continuità. Il bomber non c’è ma è stato sostituito da un gruppo capace di mandare in rete tanti giocatori. Che Leao sia il capocannoniere a 11 gol la dice lunga. Ibrahimovic? Che lasci da vincitore del campionato, anche se lui è imprevedibile e ha sempre detto di voler continuare. Per giocare però deve stare bene fisicamente, a quarant’anni per reggere il passo devi poterti allenare ogni giorno e più degli altri».