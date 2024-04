Ausilio, stoccata a Milan e Juve: «Scudetto obiettivo dichiarato a differenza di altri, Thuram..»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piero Ausilio si è espresso così per lo scudetto vinto dall’Inter nel derby col Milan

Le parole di Piero Ausilio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, sullo scudetto vinto dall’Inter nel derby col Milan:

QUANTO CI HO CREDUTO? – «Non inizi neanche a lavorare se non ci credi. Quando inizi una stagione, e noi in questo dovete riconoscercelo, non ci siamo mai nascosti. A differenza di altri che si sono nascosti dietro la qualificazione alla Champions, noi abbiamo sempre detto e sarà sempre così, questo non significa riuscirci ogni volta, ma l’Inter ha sempre il dovere di provare a vincere. Poi quando qualcuno sarà superiore gli stringeremo la mano».

OPERAZIONE DI CUI VADO PIÙ FIERO – «Senza fare un torto agli altri volevo citare Thuram. Sarebbe facile parlare di Frattesi o Carlos, erano calciatori del campionato italiano e abbiamo sfruttato bene i rapporti. Quella di Thuram è una storia più lunga, nasce 2 anni fa. Lo avremmo preso insieme a Dzeko, lui faceva l’esterno ma lo vedevamo attaccante, il motivo per cui sceglie l’Inter è aver mantenuto con noi il rapporto. Lo avevamo convinto di poter diventare un grande attaccante, e quest’anno lo ha dimostrato».

L’INTERVISTA DI AUSILIO A SKY DOPO MILAN INTER