Aurier, Massara smentisce: «Non ci sono le condizioni. Non è un obiettivo»

Serge Aurier non è un obiettivo di calciomercato del Milan. A svelarlo è Frederic Massara, direttore sportivo del club rossonero

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Maldini e Gazidis, Frederic Massara ha risposto così ai rumors riguardanti Serge Aurier, terzino destro del Tottenham:

«Aurier in questo momento è uno dei tanti nomi accostati al Milan. E’ un ottimo giocatore del Tottenham ma al momento non ci sono le condizioni per poter pensare a lui. Non è un obiettivo a queste condizioni».