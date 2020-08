Conferenza Gazidis, Maldini e Massara: le parole della dirigenza – LIVE

Conferenza Gazidis, Maldini e Massara: ecco le parole della dirigenza da Milanello nel primo giorno di allenamento effettivo del Milan

Conferenza Gazidis, Maldini e Massara: le parole della dirigenza rossonera al completo da Milanello nel giorno della ripresa degli allenamenti in gruppo del Milan. Segui il LIVE su Milan News 24.

Conferenza Gazidis LIVE

CORONAVIRUS E RITORNO AL CALCIO GIOCATO – «Siamo molto felice di essere qui e di ritornare a vivere la nuova stagione. Il Covid come fenomeno è stata una sfida molto importante per tutti noi, compreso il calcio italiano e le nostre famiglie. I nostri giocatori hanno avuto e avranno un ruolo importante per permetterci di compiere questo percorso verso la normalità. La priorità massima è quella di mantenere la massima attenzione e sicurezza per tutti quelli che lavorano e tifano per il Milan: la nostra speranza è di poter riabbracciare il nostro pubblico quanto prima».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo una squadra giovane. Il nostro obiettivo è agire e lavorare in continuità generando un ambiente giusto che possa proseguire questo percorso di crescita. Con Paolo e Ricky abbiamo in ballo una grande sfida restando allo stesso tempo all’interno di un contesto finanziariamente sostenibile e sana. Il nuovo stadio è una componente fondamentale nel nostro percorso, stiamo lavorando continuamente per centrare questo obiettivo»

IBRAHIMOVIC – «Ibra ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo che continui a farlo. Sotto questo punto di vista stiamo facendo tutto il possibile perché questa trattativa si chiuda positivamente, mi sento molto ottimista».

Conferenza Maldini LIVE

CALCIOMERCATO – «L’anno scorso abbiamo messo le basi per quella che deve essere la nostra idea del Milan per il futuro. Sono arrivati tra il mercato estivo ed invernale nove giocatori, quasi tutti sono stati confermati perciò la grande base è stata poggiata già l’anno scorso. Le operazioni che verranno effettuati ora saranno mirate, non vogliamo illudere i nostri tifosi perché non verranno attuati grandi colpi, come magari accadeva in passato, ma stiamo attenti ad ogni occasione di mercato cercando sempre di migliorare la squadra».

IBRAHIMOVIC – «Stiamo lavorando duramente con l’entourage di Zlatan per arrivare ad un accordo. Sappiamo che già tra 20 giorni si tornerà in campo con il turno di Europa League perciò sappiamo che sarà una preparazione molto corta, la nostra idea è di riuscire a chiudere in tempi molto stretti. Piano B? Normale che ci sia, fa parte del lavoro. Ovviamente noi sappiamo e anche lui lo sa che riaverlo al Milan è la nostra piorità».

Conferenza Massara LIVE

RAFAEL LEAO – «Per il Milan è importante la crescita di ogni calciatore, abbiamo una delle squadre più giovani della Serie A. Rafael Leao è un giocatore dal talento cristallino che sin da quando è arrivato ha saputo crescere le aspettative nei suoi confronti, nel corso della stagione è maturato molto concludendo la stagione con 6 gol che sarebbero anche potuti essere di più perché ha colpito sei pali. Ci aspettiamo che un giocatore con la sua classe possa crescere ancora e lo farà».