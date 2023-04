Auriemma: «Napoli Milan? Quarto di UCL pieno di orgoglio»

Raffaele Auriemma, giornalista partenopeo, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Tutti Convocati, le sue parole

«Capita in una stagione difficile per l’Italia tra plusvalenze finte, stipendi non pagati e il caso D’Onofrio all’AIA. Possiamo essere orgogliosi per questo quarto di finale tutto italiano e di un’italiana in finale, se l’Inter supererà il Benfica».