Pellegatti: «Napoli Milan? Vi dico il mio pronostico»

Carlo Pellegatti ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tutti Convocati, ecco le sue parole su Napoli Milan:

«50% di possibilità di qualificazione per il Milan stasera? Direi che allora abbiamo guadagnato il 50% in più di quello che qualcuno ci dava alla vigilia della gara di andata. Sai cos’ha detto Tex Willer? Urlate pure, le urla non ammazzano nessuno».