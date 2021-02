Auriemma: «Il Milan ha un giocatore unico che al Napoli manca»

Auriemma ha spiegato come al Napoli manchi un calciatore come Kessié, un vero e proprio cecchino dagli undici metri a differenza di Insigne

Parlando ai microfoni della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma, noto tifoso del Napoli, ha spiegato quale giocatore manchi ai partenopei in maniera particolare, soffermandosi su un calciatore del Milan di Stefano Pioli:

«Al Napoli manca un rigorista perfetto come Franck Kessié, il rigore in Supercoppa non doveva tirarlo Insigne perchè non era nelle condizioni piscoligiche ideali per farlo».