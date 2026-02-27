Attacco Milan, le statistiche premiano il cinismo della formazione di Allegri

Attacco Milan, grande capacità realizzativa dei rossoneri in segmenti cruciali della partita, un fattore determinante per scardinare la retroguardia della Cremonese

Il Milan si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona con numeri che certificano la solidità e la pericolosità del reparto avanzato. Sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico livornese che predilige un calcio concreto e votato all’efficacia — il Diavolo ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da gol nei momenti di transizione del match. L’attacco Milan è infatti il più prolifico del campionato sia nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco, sia nei primi quindici minuti della ripresa, a testimonianza di una tenuta mentale e di una capacità di colpire a freddo gli avversari fuori dal comune.

Le fragilità della Cremonese e i punti di forza rossoneri

La sfida di domenica metterà di fronte la spiccata vena realizzativa rossonera e le evidenti difficoltà difensive della compagine guidata da Davide Nicola, allenatore piemontese noto per il suo temperamento ma attualmente alle prese con una crisi di risultati che dura da dodici turni. I grigiorossi hanno mostrato una particolare vulnerabilità nei primi quindici minuti di gara, un difetto che i rossoneri proveranno a sfruttare per indirizzare subito la contesa. Inoltre, la capacità degli interpreti offensivi di via Aldo Rossi di procurarsi calci di rigore — ben sette in questa stagione — rappresenta un’arma supplementare nelle mani di Allegri.

Gestione e imbattibilità esterna

Un dato curioso riguarda la gestione della rosa: il club meneghino è quello che ricorre meno alle sostituzioni, segno di una grande fiducia del tecnico nei titolari e di una condizione fisica ottimale dei protagonisti. Nonostante l’aggressività delle punte, il Milan è tra le poche squadre a non aver ancora beneficiato di superiorità numerica per espulsioni avversarie. La forza del gruppo si riflette anche nei risultati fuori casa: i rossoneri sono ancora imbattuti lontano da San Siro, con l’ultima sconfitta esterna che risale addirittura alla scorsa stagione sportiva.