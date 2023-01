Attacco Milan, la dirigenza potrebbe valutare un’operazione in prestito: i dettagli. Ecco le ultime sull’attacco e sul calciomercato

La situazione in attacco è preoccupante per il Milan: c’è Oliver Giroud e poco altro. Origi ha avuto molti infortuni, mentre Lazetic è giovane.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera potrebbe valutare anche un’operazione in prestito, se capita l’opportunità, come scrive Tuttosport.