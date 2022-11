Novak Djokovic trionfa nelle ATP Finals su Casper Ruud, a fine gara anche Ibrahimovic si complimenta con il serbo

Novak Djokovic vince per la sesta volta le ATP Finals. Il serbo batte in finale il tedesco Ruud centrando l’ennesimo trionfo in carriera. A fine gara anche Zlatan Ibrahimovic gli ha fatto personalmente i complimenti nel tunnel verso gli spogliatoi.