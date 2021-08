Atletico Madrid Milan femminile: scambio di maglie tra Boquete e Torrecilla

Atletico Madrid Milan femminile: scambio di maglie tra Torrecilla e Boquete. La prima vuole tornare a giocare nonostante il tumore al cervello

Bellissimo gesto durante Atletico Madrid Milan femminile (le ragazze di Ganz sono in vantaggio 2-1 con reti di Thomas e Giacinti). Boquete e Torrecilla si sono infatti scambiate la maglia, in un momento di forte commozione per ragazza a cui è stato purtroppo diagnosticato un tumore al cervello.

VOLONTA’ DI FERRO – Torrecilla non si è però persa d’animo: la sua intenzione è tornare a giocare il prima possibile.