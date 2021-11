Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions con il Milan. Le sue parole al quotidiano As

PARTITA – «Dopo aver perso le due partite con il Liverpool è chiaro che ci giocheremo quello che ci resta in Champions League, per vincere e per per crescere come squadra. I tifosi sono sempre con noi, in ogni momento. Credo che ora sia un momento in cui abbiamo bisogno di vincere, i tifosi ci accompagneranno anche contro il Milan perché sarà come una finale per noi».

POSSIBILITA’ DI ANDARE AL MILAN – «Nel 2019 ho avuto l’opportunità di andare al Milan, ma alla fine non è successo. Sono molto felice di proseguire la mia carriera con l’Atletico Madrid»