Athekame a Milan Tv: «Sostituire Saelemaekers non è facile. La partita sarà difficile, ma…»

Athekame, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Pisa e Milan

Zachary Athekame, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«La squadra sta bene. La partita sarà difficile, ma siamo pronti. Sostituire Saelemaekers non è facile, ma ci sono diversi giocatori che si fanno trovare pronti quando c’è bisogno».

