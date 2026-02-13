Connect with us

Formazioni ufficiali Pisa Milan, le scelte dei tecnici per la sfida all’Arena Garibaldi

Formazioni ufficiali Pisa Milan, sono ora pubbliche le scelte di Hiljemark e Allegri per la sfida in programma questa sera all’Arena Garibaldi

Le luci della ‘Cetilar Arena’ si accendono per una sfida che profuma di storia e punti pesanti. Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da una rincorsa forsennata verso la vetta occupata dall’Inter di Cristian Chivu, scende in campo con un modulo speculare ma prudente: un 3-5-1-1 che punta tutto sulla qualità del centrocampo. Spicca la titolarità di Luka Modrić, incaricato di dettare i tempi della manovra, mentre in attacco Nkunku agirà da terminale offensivo supportato dagli inserimenti di Loftus-Cheek.

Pisa Milan, il muro nerazzurro e le armi di Hiljemark

Dall’altra parte, il Pisa di Oscar Hiljemark non vuole sfigurare davanti al proprio pubblico. I toscani si affidano al consolidato 3-4-2-1, con Nicolas tra i pali e una difesa guidata dall’esperienza di Caracciolo. In mediana agirà la coppia Loyola-Aebischer, mentre il talento di Tramoni e la fisicità di Moreo avranno il compito di innescare l’unica punta Stojilković. Una squadra pronta a chiudersi e ripartire, sfruttando ogni minima sbavatura dei rossoneri.

Le panchine offrono soluzioni interessanti per entrambi i tecnici. Se il Pisa può contare sull’esperienza di Cuadrado e l’imprevedibilità di Stengs, Allegri tiene in serbo pezzi da novanta come Rafael Leão, Christian Pulisic e il bomber Füllkrug, pronti a subentrare a gara in corso per spaccare il match.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Božhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilković. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Akinsanmiro, Højholt, Piccinini, Léris, Iling-Junior, Lorran, Stengs, Meister, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, R. Leão, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

