Atalanta, niente Milan per Pasalic: il centrocampista non recupera

L’Atalanta dovrà rinunciare a Mario Pasalic per il match di domani sera contro il Milan. Il centrocampista non recupera

Niente Milan per Mario Pasalic. Il centrocampista dell’Atalanta, ex di turno della sfida di San Siro, non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia che lo aveva già tenuto fuori contro Lazio e Lecce.

Come riporta Tuttosport, il croato non sarà a disposizione di Gasperini, che aveva sperato fino all’ultimo nel suo recupero.